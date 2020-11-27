Пожар на нефтебазе под Ташкентом: в Минэнерго назвали предварительную причину

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Министерстве энергетики назвали предварительную причину крупного пожара, произошедшего накануне на Пахтинской нефтебазе в Ташкентской области.
"Предполагается, что причиной этого пожара стала искра, возникшая во время откачки остатков нефтепродуктов из резервуара, с помощью специальных насосов", — заявили в ведомстве.
Напомним, что пламя вспыхнуло во время ремонтных работ около 11.30.
Загорелась емкость с горючим вместимостью 5 тысяч тонн.
На месте происшествия работали 35 единиц спецтехники и 130 сотрудников МЧС. Изначально сообщалось, что на тушение пожара потребуется час, однако на деле ушло около 7 часов.
На место ЧП в оперативном порядке также прибыл министр энергетики Алишер Султанов — чиновник оценил масштаб случившегося и принял для его устранения меры.
Сейчас пожар полностью потушен. Пострадавших нет.