Пожар на нефтебазе под Ташкентом: в Минэнерго назвали предварительную причину

На то, чтобы полностью локализовать возгорание, сотрудникам МЧС потребовалось 7 часов.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Министерстве энергетики назвали предварительную причину крупного пожара, произошедшего накануне на Пахтинской нефтебазе в Ташкентской области.

"Предполагается, что причиной этого пожара стала искра, возникшая во время откачки остатков нефтепродуктов из резервуара, с помощью специальных насосов", — заявили в ведомстве.

Напомним, что пламя вспыхнуло во время ремонтных работ около 11.30.

Загорелась емкость с горючим вместимостью 5 тысяч тонн.

МЧС Узбекистана В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото

На месте происшествия работали 35 единиц спецтехники и 130 сотрудников МЧС. Изначально сообщалось, что на тушение пожара потребуется час, однако на деле ушло около 7 часов.

На место ЧП в оперативном порядке также прибыл министр энергетики Алишер Султанов — чиновник оценил масштаб случившегося и принял для его устранения меры.

Пресс-служба Минэнерго Последствия пожара на Пахтинской нефтебазе

Сейчас пожар полностью потушен. Пострадавших нет.