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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

Пожар на нефтебазе под Ташкентом: в Минэнерго назвали предварительную причину

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201127/15489270/Pozhar-na-neftebaze-pod-Tashkentom-v-Minenergo-nazvali-predvaritelnuyu-prichinu.html

На то, чтобы полностью локализовать возгорание, сотрудникам МЧС потребовалось 7 часов.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Министерстве энергетики назвали предварительную причину крупного пожара, произошедшего накануне на Пахтинской нефтебазе в Ташкентской области. 

"Предполагается, что причиной этого пожара стала искра, возникшая во время откачки остатков нефтепродуктов из резервуара, с помощью специальных насосов", — заявили в ведомстве.

Напомним, что пламя вспыхнуло во время ремонтных работ около 11.30. 

Загорелась емкость с горючим вместимостью 5 тысяч тонн. 

В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото
МЧС Узбекистана
В Ташкентской области на нефтебазе горит цистерна с горючим - фото

На месте происшествия работали 35 единиц спецтехники и 130 сотрудников МЧС. Изначально сообщалось, что на тушение пожара потребуется час, однако на деле ушло около 7 часов.  

На место ЧП в оперативном порядке также прибыл министр энергетики Алишер Султанов — чиновник оценил масштаб случившегося и принял для его устранения меры.

Пресс-служба Минэнерго
Последствия пожара на Пахтинской нефтебазе

Сейчас пожар полностью потушен. Пострадавших нет. 

Теги:
Ташкентская область, Министерство энергетики, пожар, Нефть



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