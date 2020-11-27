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В Ташкенте произошел пожар на одном из предприятий — есть пострадавшие

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Для установления причин на место происшествия выехала рабочая группа во главе с первым замминистра по чрезвычайным ситуациям. Ведется предварительное расследование.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Яшнабадском районе столицы на предприятии Techno continental произошел пожар в результате утечки сжатого газа, используемого в производстве, сообщают в пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сотрудник МЧС во время тушения пожара
© Sputnik / Николай Хижняк
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Во время инцидента несколько работников получили термические ожоги. Пламя огня было потушено сотрудниками организации до прибытия пожарных.

Пострадавших доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Для установления причин на место происшествия выехала рабочая группа во главе с первым замминистра по чрезвычайным ситуациям.

Ведется предварительное расследование.




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