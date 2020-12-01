В Ташкентском городском административном суде расхитили миллиарды

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Ташкентском городском административном суде судьи и их помощники расхитили 8 миллиардов сумов, сообщает Daryo со ссылкой на заместителя директора Агентства по противодействию коррупции Умиду Тухташеву.

"Несколько судей и их помощники вступили в сговор с сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента. Они вынесли около 5 тысяч поддельных решений без возбуждения административных дел о нарушениях ПДД. Они рассматривали дела без участия сторон и сознательно уничтожали некоторые административные дела", - рассказала она.

По словам Тухташевой, ущерб государственному бюджету составил 8 миллиардов сумов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судей и других сотрудников Ташкентского городского административного суда. Ведется расследование.