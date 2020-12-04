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Гульнара Каримова

Bloomberg: Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии

© AFP 2018 / Amy Sussman
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201204/15538907/Bloomberg-Gulnara-Karimova-vyigrala-sud-v-Shveytsarii.html

По словам адвоката Каримовой Грегуара Манжа, это важная победа для нее. Читайте подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии, пишет Bloomberg.

Решение по уголовному делу было принято против гражданина Узбекистана Б., который был признан виновным в подделке документов и отмывании денег за создание от имени Гульнары Каримовой ряда компаний, целью которых было сокрытие того факта, что она была настоящим владельцем денежных средств.

По словам адвоката Каримовой Грегуара Манжа, это важная победа для нее, а у швейцарской прокуратуры было недостаточно доказательств незаконного происхождения 350 миллионов долларов.

Адвокат также уточняет, что данное решение позволит Гульнаре Каримовой вернуть денежные средства, прежде чем Швейцария решит вернуть эти деньги Узбекистану.

Напомним, в 2012 году генпрокуратура Швейцарии заморозила активы Гульнары Каримовой на сумму около 800 млн швейцарских франков. Часть этих средств — около 131 млн долларов — была конфискована в 2019 году.

© Sputnik / Валерий Левитин
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В августе 2015-го Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а в декабре 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Суд 18 марта увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

Теги:
суд, Суд, Швейцария, Узбекистан, Узбекистан, Гульнара Каримова



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