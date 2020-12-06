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Газовая плита

На столичном предприятии воровали газ "по-крупному"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201206/15546376/V-Tashkente-na-predpriyatii-vorovali-gaz-po-krupnomu.html

Во внутренней части здания котельной было обнаружено две печи для обжига извести и 12 нестандартных газовых горелок, подсоединенных резиновыми шлангами к системе газоснабжения.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В столичном районе вскрыты факты хищения природного газа, сообщает пресс-служба "Худудгазтаъминот".

Газовый счетчик
© Sputnik / Стрингер
В Ферганской области выявлено хищение газа на 1,35 млрд сумов

В ходе изучения процесса поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям установлен факт хищения природного газа на охраняемой территории котельной "Саноатэнергия" при "Тошиссикуввати", расположенной по  адресу - Сергелийский район, улица Нилуфар,28.

Во внутренней части здания котельной было обнаружено две печи для обжига извести и 12 нестандартных газовых горелок, подсоединенных резиновыми шлангами к системе газоснабжения. В одной печи находилась готовая продукция, в другой – известковые камни.

Согласно предварительным расчетам, объем незаконного потребления природного газа на объекте составил свыше 571,3 тысячи кубических метров. В результате незаконных действий ущерб газоснабжающим организациям оценивается более чем в 571,3 миллиона сумов.

Все материалы по зафиксированным нарушениям переданы в правоохранительные органы.

Теги:
хищение, Газ, Ташкент, Худудгазтаъминот



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