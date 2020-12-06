На столичном предприятии воровали газ "по-крупному"

Во внутренней части здания котельной было обнаружено две печи для обжига извести и 12 нестандартных газовых горелок, подсоединенных резиновыми шлангами к системе газоснабжения.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В столичном районе вскрыты факты хищения природного газа, сообщает пресс-служба "Худудгазтаъминот".

В ходе изучения процесса поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям установлен факт хищения природного газа на охраняемой территории котельной "Саноатэнергия" при "Тошиссикуввати", расположенной по адресу - Сергелийский район, улица Нилуфар,28.

Во внутренней части здания котельной было обнаружено две печи для обжига извести и 12 нестандартных газовых горелок, подсоединенных резиновыми шлангами к системе газоснабжения. В одной печи находилась готовая продукция, в другой – известковые камни.

Согласно предварительным расчетам, объем незаконного потребления природного газа на объекте составил свыше 571,3 тысячи кубических метров. В результате незаконных действий ущерб газоснабжающим организациям оценивается более чем в 571,3 миллиона сумов.

Все материалы по зафиксированным нарушениям переданы в правоохранительные органы.