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В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото

В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Двадцатидвухлетний водитель потерял управление и врезался в придорожный столб. Смотрите фото с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. В Ташкенте автомобиль BMW X5 врезался в столб и перевернулся, сообщают в ГУВД.

"Четырнадцатого декабря в 12.10 на ул. Тукимачи в Учтепинском районе Ташкента произошло ДТП. Двадцатидвухлетний водитель А. А. потерял управление и врезался в придорожный столб, вследствие чего автомобиль перевернулся", - говорится в информации.

В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото
ГУВД Ташкента
В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото

В результате столкновения никто не пострадал.

В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото
ГУВД Ташкента
В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото

По данному факту сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента проводится следствие.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, Ташкент, Ташкент, авария, ДТП, автомобилисты, автомобили, автомобиль



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