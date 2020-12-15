Двадцатидвухлетний водитель потерял управление и врезался в придорожный столб. Смотрите фото с места происшествия.
ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. В Ташкенте автомобиль BMW X5 врезался в столб и перевернулся, сообщают в ГУВД.
"Четырнадцатого декабря в 12.10 на ул. Тукимачи в Учтепинском районе Ташкента произошло ДТП. Двадцатидвухлетний водитель А. А. потерял управление и врезался в придорожный столб, вследствие чего автомобиль перевернулся", - говорится в информации.
ГУВД Ташкента
В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото
В результате столкновения никто не пострадал.
ГУВД Ташкента
В Ташкенте на глазах у людей перевернулся BMW X5 - фото
По данному факту сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента проводится следствие.
До 1 мая в стране было государственное регулирование розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо. Сейчас отечественные нефтеперерабатывающие заводы реализуют автомобильный бензин только через биржевые торги.