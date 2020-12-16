Напротив кафе "Канотчи" на улице Шота Руставели в Яккасарайском района Ташкента произошло столкновение автомобилей Mercedes G 63 AMG и Nexia.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте произошла авария с участием Mercedes G 63 AMG и Nexia, сообщают в ГУБДД.

"Пятнадцатого декабря, примерно в 20.40, напротив кафе "Канотчи" на улице Шота Руставели в Яккасарайском района Ташкента произошло столкновение автомобилей Mercedes G 63 AMG и Nexia", - говорится в информации.

В результате ДТП водитель Nexia, 39-летний Р. А., был госпитализирован с телесными повреждениями.

ГУБДД В Ташкенте Mercedes G 63 AMG врезался в Nexia - фото

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов были составлены соответствующие протоколы, проводится расследование.