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В Ташкенте Mercedes G 63 AMG врезался в Nexia - фото

В Ташкенте Mercedes G 63 AMG врезался в Nexia - фото

ГУБДД
Происшествия
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Напротив кафе "Канотчи" на улице Шота Руставели в Яккасарайском района Ташкента произошло столкновение автомобилей Mercedes G 63 AMG и Nexia.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте произошла авария с участием Mercedes G 63 AMG и Nexia, сообщают в ГУБДД.

"Пятнадцатого декабря, примерно в 20.40, напротив кафе "Канотчи" на улице Шота Руставели в Яккасарайском района Ташкента произошло столкновение автомобилей Mercedes G 63 AMG и Nexia", - говорится в информации.

В результате ДТП водитель Nexia, 39-летний Р. А., был госпитализирован с телесными повреждениями.

В Ташкенте Mercedes G 63 AMG врезался в Nexia - фото
ГУБДД
В Ташкенте Mercedes G 63 AMG врезался в Nexia - фото

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов были составлены соответствующие протоколы, проводится расследование.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, авария, ДТП



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