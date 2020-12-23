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В рынке в Фергане загорелась новогодняя елка - видео

На рынке в Фергане загорелась новогодняя елка - видео

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На место происшествия прибыл глава регионального УЧС. Для тушения был задействован всего один пожарный.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Фергане на центральном рынке загорелась новогодняя елка, сообщает УЧС Ферганской области.

"23 декабря в 13:26 часов перед входом на центральный фермерский рынок в Фергане загорелась новогодняя елка. Пожар начался в 13:27 часов и был полностью потушен в 13:33 часов", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл глава регионального УЧС. Для тушения был задействован всего один пожарный.

В свою очередь, администрация Ферганской области и Управление по чрезвычайным ситуациям региона призвали жителей и руководителей предприятий и учреждений не устанавливать елки без согласия соответствующих органов и попросили строго соблюдать правила пожарной безопасности и эксплуатации электрооборудования.

Теги:
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