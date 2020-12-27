В Ташкенте с путепровода рухнула "Волга" — пострадали два человека

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир. Они были госпитализированы. В настоящее время сотрудники правоохранительного органа проводят дознание и изучают возможные причины аварии.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Мирабадском районе столице автомобиль упал с моста, расположенного рядом с Северным вокзалом, сообщают в ГУБДД МВД.

По данным силового ведомства, авария произошла 27 декабря в 4.30 утра.

В ходе расследования стало известно, что 43-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и упал с моста на Малую кольцевую автодорогу.

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана В Ташкента автомобиль упал с путепровода

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и его пассажир. Они были незамедлительно госпитализированы.

В настоящее время сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят дознание и изучают возможные причины ДТП.