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В Ташкента автомобиль упал с путепровода

В Ташкенте с путепровода рухнула "Волга" — пострадали два человека

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир. Они были госпитализированы. В настоящее время сотрудники правоохранительного органа проводят дознание и изучают возможные причины аварии.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Мирабадском районе столице автомобиль упал с моста, расположенного рядом с Северным вокзалом, сообщают в ГУБДД МВД.

По данным силового ведомства, авария произошла 27 декабря в 4.30 утра.

В ходе расследования стало известно, что 43-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и упал с моста на Малую кольцевую автодорогу.

В Ташкента автомобиль упал с путепровода
Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
В Ташкента автомобиль упал с путепровода

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и его пассажир. Они были незамедлительно госпитализированы.

В настоящее время сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят дознание и изучают возможные причины ДТП.

Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент, путепровод, авария, ДТП



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