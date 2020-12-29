21:27 29 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск
Люди спускаются в метрополитен в Ташкенте

В Ташкентском метро женщина бросилась под поезд

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Происшествия
Получить короткую ссылку
26801
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201229/15702872/V-Tashkentskom-metro-zhenschina-brosilas-pod-poezd.html

Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена и управления по обеспечению безопасности на метрополитене удалось избежать несчастного случая

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Женщина бросилась на рельсы в столичном метра, несчастного случая удалось избежать, сообщает администрация метрополитена.

"28 декабря в 21:23 на станции "Алишер Навои" Ташкентского метрополитена 38-летняя женщина намерено бросилась на рельсы под колеса приближающегося поезда. Она была в депрессивном состоянии и совершила свой поступок, находясь в состоянии аффекта", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена и управления по обеспечению безопасности на метрополитене удалось избежать несчастного случая. Женщина была была поднята на платформу без серьезных увечий.

По данному факту проводится расследование.

Теги:
Поезд, рельсы, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Метро, метро



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Десять самых поразительных мест в России — фотолента
Вандализм по-западному: в США уничтожили памятник чернокожей девушке
Как стать самозанятым в Узбекистане - инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться