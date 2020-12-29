В Ташкентском метро женщина бросилась под поезд

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Женщина бросилась на рельсы в столичном метра, несчастного случая удалось избежать, сообщает администрация метрополитена.
"28 декабря в 21:23 на станции "Алишер Навои" Ташкентского метрополитена 38-летняя женщина намерено бросилась на рельсы под колеса приближающегося поезда. Она была в депрессивном состоянии и совершила свой поступок, находясь в состоянии аффекта", - говорится в сообщении.
Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена и управления по обеспечению безопасности на метрополитене удалось избежать несчастного случая. Женщина была была поднята на платформу без серьезных увечий.
По данному факту проводится расследование.