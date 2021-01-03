Автомобиль замминистра упал в овраг на перевале Камчик - есть погибшие

В результате ДТП погибла супруга заместителя министра и его трехлетняя дочь - они ехали все вместе праздновать Новый год в Фергану.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. В ночь с 31 декабря на 1 января автомобиль с членами семьи заместителя министра водного хозяйства попал в аварию на перевале Камчик, сообщает Kun.uz.

По информации издания, в результате ДТП погибла супруга заместителя министра и его трехлетняя дочь - они ехали все вместе праздновать Новый год в Фергану. Сам чиновник был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

"31 декабря 2020 года около 23:00, на 258-километре автотрассы А-373 Ташкент-Ош, на территории МСГ "Кушминор" Папского района, по направлению Ташкент-Коканд, житель города Коканда 1996 года рождения, управлявший автомобилем марки Chevrolet Gentra, сзади врезался в ехавший впереди автомобиль Chevrolet Gentra, управляемый жителем города Ташкента 1979 года рождения", - такую информацию дали в УВД Наманганской области.

По данному факту следственным отделом при ОВД Папского района 1 января 2021 года возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).