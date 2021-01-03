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Автомобиль замминистра упал в овраг на перевале Камчик - есть погибшие

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210103/15722546/Avtomobil-zamministra-upal-v-ovrag-na-perevale-Kamchik---est-pogibshie.html

В результате ДТП погибла супруга заместителя министра и его трехлетняя дочь - они ехали все вместе праздновать Новый год в Фергану.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. В ночь с 31 декабря на 1 января автомобиль с членами семьи заместителя министра водного хозяйства попал в аварию на перевале Камчик, сообщает Kun.uz.

По информации издания, в результате ДТП погибла супруга заместителя министра и его трехлетняя дочь - они ехали все вместе праздновать Новый год в Фергану. Сам чиновник был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

"31 декабря 2020 года около 23:00, на 258-километре автотрассы А-373 Ташкент-Ош, на территории МСГ "Кушминор" Папского района, по направлению Ташкент-Коканд, житель города Коканда 1996 года рождения, управлявший автомобилем марки Chevrolet Gentra, сзади врезался в ехавший впереди автомобиль Chevrolet Gentra, управляемый жителем города Ташкента 1979 года рождения", - такую информацию дали в УВД Наманганской области.

По данному факту следственным отделом при ОВД Папского района 1 января 2021 года возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП



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