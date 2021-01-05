В Узбекистане 12 человек отравились водкой из Кыргызстана, двое из них погибли

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Двенадцать человек в Наманганской области Узбекистана отравились паленой водкой, завезенной из Кыргызстана, двое из них скончались, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.

По данным пресс-службы, в Туракурганском районе Наманганской области 12 человек были госпитализированы в результате острого отравления водкой российской марки, завезенной из Кыргызстана.

"Два человека, несмотря на усилия врачей, скончались", — говорится в публикации на Telegram-канале ГП.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового отравления людей алкоголем.