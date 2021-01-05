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В Узбекистане произошел блэкаут — в некоторых районах нет света

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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В связи с произошедшими внеплановыми отключениями на линиях электропередачи единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан, сработала противоаварийная автоматика.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Министерство энергетики сообщило о серьезном сбое в единой энергосистеме Центральной Азии. По информации ведомства, сработала технологическая защита оборудования, чтобы избежать повреждения внутренней части энергоблоков.

В результате автоматически отключились несколько парогазовых установок (ПГУ), в связи с чем упала мощность на следующих энергообъектах республики:

  • Туракурганской ТЭС нагрузка, которой снизилась с 750 МВт до 500 МВт,
  • Тахиаташской ТЭС с 280 МВт до 150 МВт,
  • Навоийской ТЭС с 450 МВт до 230 МВт,
  • Ташкентской ТЭС, с 370 МВт до 180 МВт,

Кроме того, автоматически отключились две парогазовые установки Талимаржанской ТЭС суммарной мощностью 900 МВт.

По данным Минэнерго, в настоящий момент полностью восстановлен режим Тахиаташской, Ташкентской и Туракурганской ТЭС. На Талимарджанской теплоэлектростанции ведутся восстановительные работы.

Причины произошедшего выясняются.

По сообщениям корреспондентов Sputnik, в Ташкенте наблюдались краткосрочные отключения электроэнергии, также без света остались отдельные районы Самаркандской области.

Теги:
Минэнерго, авария, энергетика, Узбекистан



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