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ДТП в Бектемирском районе Ташкента

Внедорожник врезался в бетонное ограждение на въезде в Ташкент

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210113/15775287/Vnedorozhnik-vrezalsya-v-betonnoe-ograzhdenie-na-vezde-v-Tashkent.html

ДТП произошло поздним вечером 12 января в Бектемирском районе столицы. Был госпитализирован один человек.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Внедорожник врезался в бетонное ограждение около поста ДПС "Шарк" в Бектемирском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 12 января примерно в 21.35. Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился гражданин Кыргызстана, врезался в Chevrolet Lacetti под управлением 53-летнего Бекназара Р., после чего влетел в бетонное ограждение.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель внедорожника уснул за рулем.

В результате аварии пострадала пассажирка (какого именно авто — не указано. — Прим. ред.) 25-летняя уроженка Самаркандской области Гулсара А. Ее госпитализировали.

Теги:
Ташкент, ГУВД Ташкента, ДТП, авария, автомобиль



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