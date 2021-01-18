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В Ташкенте мошенник наживался на поддельных справках для выезда в Россию

© Sputnik / Виталий Тимкив
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210118/15808338/V-Tashkente-moshennik-nazhivalsya-na-poddelnykh-spravkakh-dlya-vyezda-v-Rossiyu.html

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под арестом. Идет следствие.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Ташкенте задержан руководитель авиакассы "Хумо транс", который обманул несколько десятков человек, предлагая им поддельные справки для выезда в Россию в условиях пандемии, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана.

К. Е. взяли с поличным 13 января в момент получения 1,45 тысячи долларов от гражданина М. З. за подготовку документа о болезни для беспрепятственного выезда в РФ на лечение.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что К. Е. ранее таким методом обманул 79 лиц, взял с каждого по 1,2 тысячи долларов США, общая сумма составила 94,8 тысячи долларов США", — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 168 ("Мошенничество") УК РУз. К. Е. находится под арестом. Идет следствие.

Теги:
уголовное дело, Россия, Узбекистан, мошенник, МВД Узбекистана, Ташкент



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