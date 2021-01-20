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Сотрудник МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

ЧП на Ново-Ангренской ТЭС в Узбекистане: есть пострадавшие и жертвы

© Sputnik / Александр Пирагис
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210120/15828276/ChP-na-Novo-Angrenskoy-TES-v-Uzbekistane-est-postradavshie-i-zhertvy.html

В энергоблоке, работа которого была приостановлена во вторник для проведения профилактических мероприятий, произошел хлопок пыльно-угольной воздушной смеси.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Вспышка пыльно-угольной воздушной смеси произошла утром 20 января на Ново-Ангренской теплоэлектростанции в Ташкентской области. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

"Сегодня в 11.42 в пятом энергоблоке Ново-Ангренской теплоэлектростанции, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси", — говорится в публикации на сайте МЧС.

Погибли три человека (по данным Министерства энергетики, сотрудники АО "Востокэнерготеплоизоляция"), столько же (сотрудники ООО "Энергокотлоочистка") получили ожоги разной степени тяжести. 

Перед проведением работ бригада подрядчиков прошла инструктаж и получила необходимый допуск на объект, рассказали в Минэнерго.

Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

По данным МЧС, инфраструктура и технологическое оборудование ТЭС в результате ЧП повреждены не были.

Идет ликвидация последствий происшествия. Начато расследование.

Теги:
МЧС Узбекистана, жертвы, Узбекистан, Ново-Ангренская ТЭС



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