Резкое торможение: в Ташкенте произошло ДТП с участием трех авто

Предварительно, ДТП произошло вследствие резкого торможения Nexia, что стало неожиданностью для других участников дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. В Ташкенте произошло ДТП с участием трех автомобилей в Сергелийском районе, сообщаю в ГУВД.

"Двадцать первого января, примерно в 10.00, на пересечении улиц Кумарик и Малой кольцевой автомобильной дороги произошло столкновение автомобиля Nexia, которым управлял 49-летний Зохид Ю., автомобиля Malibu, находящегося под управлением 63-летнего Ахмадбека С., и автомобиля марки Cobalt, за рулем которого находился 40-летний Нурилла М", - говорится в информации.

Предварительно, ДТП произошло вследствие резкого торможения Nexia, что стало неожиданностью для других участников дорожного движения.

В результате столкновения водитель Malibu получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.