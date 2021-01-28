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Преступная группа обокрала несколько ташкентских школ

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210128/15885576/V-Tashkente-prestupnaya-gruppa-obokrala-neskolko-shkol.html

Злоумышленники задержаны, им уже предъявлены обвинения. Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Ташкенте трое мужчин обокрали несколько школ, в том числе в Бектемирском районе — оттуда были вынесены почти 20 компьютеров, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Как рассказали в пресс-службе, 17 января директор одного из образовательных учреждений обратилась в отдел внутренних дел с заявлением о том, что ночью неизвестный противоправно попал на территорию школы и похитил 17 компьютеров корейской марки Jooyon. Вся техника находилась в одном кабинете.

Сотрудники УКД ОВД Бектемирского района по факту произошедшего возбудили уголовное дело по пунктам "б", "в" , "г" части 2 статьи 169 ("Кража") УК РУз. Впоследствии было установлено, что преступление совершили трое мужчин — 29-летний Дониёр О., 20-летний Нормат А. и 26-летний Боходир Т. У них обнаружены и изъяты компьютеры и их детали.

"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что данная преступная группа также причастна к другим кражам из нескольких общеобразовательных школ по Ташкенту", — говорится в публикации.

Злоумышленникам предъявлены обвинения по пунктам "б", "в" , "г" части 2 статьи 169 и пункту "а" части 3 статьи 169 ("Кража, совершенная повторно"). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, уголовное дело, Школа, Узбекистан, Ташкент, Кража



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