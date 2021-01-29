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"Золотая лихорадка" в Джизаке: люди вырыли шахту и оказались заживо погребены

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Четверо жителей ССГ "Булокбоши" на свой страх и риск выкопали шахту глубиной 12-14 метров в близлежащей горе с целью нелегальной добычи золотоносной руды.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В погоне за заработком некоторые люди готовы подписаться на что-то не законное и даже опасное для жизни.

Так, 26 января четверо жителей ССГ "Булокбоши" решили отправиться к горе в Галляаральском районе Джизакской области, чтобы найти там золото.

Пресс-служба УВД Джизакской области
Четверых человек, занимавшихся незаконной добычей золота на горе в Галляаральском районе Джизакской области, завалило камнями

На свой страх и риск они выкопали шахту глубиной 12-14 метров, сообщили в областном УВД.

Неожиданно все вокруг начало осыпаться, нелегальных золотодобытчиков завалило камнями.

В результате двое из них погибли на месте — они оказались буквально погребены под горной породой.

Пресс-служба УВД Джизакской области
Четверых человек, занимавшихся незаконной добычей золота на горе в Галляаральском районе Джизакской области, завалило камнями

Еще двое пострадавших были госпитализированы с переломами и другими травмами.

Сейчас они находятся в реанимации.

Это не первый случай, когда граждане пытались незаконно добыть золото на этой горе. С 2017 года несколько таких "энтузиастов" привлекли к уголовной ответственности.

 

Теги:
погибшие, золото, добыча золота, Добыча, шахта, Джизакская область



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