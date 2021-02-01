Пятидесятилетний водитель "Нексии-3" был сильно пьян и вылетел с трассы, повредив пять припаркованных автомобилей.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В Нукусе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе и припаркованных, сообщают в ГУБДД.

Согласно данным, водитель был сильно пьян и вылетел с трассы, повредив пять припаркованных автомобилей.

"ДТП произошло 30 января примерно в 16.00 на 771-м км международной трассы А-380 "Гузар-Бухара-Нукус-Бейне", проходящей через Нукус", - говорится в информации.

Пятидесятилетний водитель "Нексии-3" в состоянии алкогольного опьяенения выехал на встречную полосу, где протаранил две "Ласетти", "Дамас", "Спарк" и "Кобальт".

ГУБДД Пьяный водитель в Нукусе протаранил несколько авто - фото

Никто серьезно не пострадал, однако одному из водителей все-таки потребовалась медицинская помощь.