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Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом

Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом

Следственный департамент
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Водитель такси смог позвать на помощь людей на остановке, которые тут же схватили подростка и отправили в ближайшее ОВД.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Ташкенте подросток попытался ограбить таксиста, однако на помощь водителю пришли люди, сообщают в Следственном департаменте.

"Первого февраля примерно в 15.00 17-летний ученик 9-го класса Эрлан З., находясь на автостанции "Водий", расположенной в Бектемирском районе, договорился с водителем автомобиля марки Cobalt 29-летним Абдунаби Х. о том, что мужчина довезет семью Эрлана до Асакинского района Андижанской области при условии забрать их в Ахангаранском районе", - говорится в информации.

Подросток сел на пассажирское сиденье машины для того, чтобы направлять водителя. Когда автомобиль доехал до села Узар, расположенного в Ташобласти, ученик приставил находящийся у него кухонный нож к горлу водителя и потребовал отдать все деньги и драгоценные вещи. В итоге парень отобрал телефон на сумму 1 миллион 500 тысяч сумов и ключи от автомобиля.

Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом
Следственный департамент
Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом

После разбойного нападения Эрлан велел водителю ехать в направлении города Нурафшон, однако по дороге мужчина остановил машину на остановке общественного транспорта, расположенной в махалле "Ойбулок" селения Узар Ахангаранского района, где ему удалось позвать на помощь стоявших на остановке граждан. В результате подростка задержали граждане и доставили в ближайшее ОВД.

Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом
Следственный департамент
Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом

По данному факту в отношении школьника возбуждено уголовное дело 

Теги:
таксист, такси, Происшествие, подростки, подросток, нападение, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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