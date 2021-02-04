Водитель такси смог позвать на помощь людей на остановке, которые тут же схватили подростка и отправили в ближайшее ОВД.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Ташкенте подросток попытался ограбить таксиста, однако на помощь водителю пришли люди, сообщают в Следственном департаменте.

"Первого февраля примерно в 15.00 17-летний ученик 9-го класса Эрлан З., находясь на автостанции "Водий", расположенной в Бектемирском районе, договорился с водителем автомобиля марки Cobalt 29-летним Абдунаби Х. о том, что мужчина довезет семью Эрлана до Асакинского района Андижанской области при условии забрать их в Ахангаранском районе", - говорится в информации.

Подросток сел на пассажирское сиденье машины для того, чтобы направлять водителя. Когда автомобиль доехал до села Узар, расположенного в Ташобласти, ученик приставил находящийся у него кухонный нож к горлу водителя и потребовал отдать все деньги и драгоценные вещи. В итоге парень отобрал телефон на сумму 1 миллион 500 тысяч сумов и ключи от автомобиля.

Следственный департамент Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом

После разбойного нападения Эрлан велел водителю ехать в направлении города Нурафшон, однако по дороге мужчина остановил машину на остановке общественного транспорта, расположенной в махалле "Ойбулок" селения Узар Ахангаранского района, где ему удалось позвать на помощь стоявших на остановке граждан. В результате подростка задержали граждане и доставили в ближайшее ОВД.

Следственный департамент Ташкентцы спасли таксиста от подростка с ножом

По данному факту в отношении школьника возбуждено уголовное дело