Гражданин Таджикистана задержан в аэропорту Ташкента

Заем на машину можно оформить только при личном обращении заявителя в рамках совместной программы банка и автопроизводителя.

Будущий храм возводится в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в 23-м микрорайоне Нукуса. В епархии надеются, что стены сооружения будут подняты уже в этом году.