Гражданин Таджикистана задержан в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В международном аэропорту Ташкента Интерполом был задержан гражданин Таджикистана, сообщает пресс-служба.
"Тридцатого января сотрудниками НЦБ Интерпола в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова был задержан гражданин Таджикистана К. Э. 1981 года рождения, прибывший рейсом из России", - говорится в информации.
Известно, что он разыскивался правоохранительными органами Таджикистана за совершение преступления, предусмотренного ст. 247 Уголовного кодекса РТ ("Мошенничество").
В отношении лица была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса экстрадиции в Таджикистан.