14:56 05 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Наручники

Гражданин Таджикистана задержан в аэропорту Ташкента

Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
2563 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/04/14905188.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210205/15937227/Grazhdanin-Tadzhikistana-zaderzhan-v-aeroportu-Tashkenta.html

Он разыскивался правоохранительными органами Таджикистана за совершение преступления. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В международном аэропорту Ташкента Интерполом был задержан гражданин Таджикистана, сообщает пресс-служба.

"Тридцатого января сотрудниками НЦБ Интерпола в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова был задержан гражданин Таджикистана К. Э. 1981 года рождения, прибывший рейсом из России", - говорится в информации.

Известно, что он разыскивался правоохранительными органами Таджикистана за совершение преступления, предусмотренного ст. 247 Уголовного кодекса РТ ("Мошенничество").  

В отношении лица была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса экстрадиции в Таджикистан.

Теги:
Задержание, аэропорт, Узбекистан, Узбекистан, Интерпол, Происшествие, гражданин Таджикистана, Таджикистан, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
Полезный тюнинг: умельцы сделали снегоход из Запорожца
Как сделать из старого "Запорожца" снегоход — лайфхак из Казахстана
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться