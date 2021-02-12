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Помидоры

Пять человек отравились томатами в Самаркандской области, один из них скончался

© Sputnik / Первенцев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210212/15990754/Pyat-chelovek-otravilis-tomatami-v-Samarkandskoy-oblasti-odin-iz-nikh-skonchalsya.html

По предварительным данным, все пятеро накануне во время обеда в доме одного из пострадавших съели консервированные помидоры, приготовленные в домашних условиях.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Самаркандской области пять человек отравились консервированными томатами, один из них скончался. Об этом сообщили в региональном управлении здравоохранения.

По данным пресс-службы, 7 февраля в инфекционное отделение Булунгурского районного медицинского объединения поступили пять человек с признаками пищевого отравления, в больнице им поставили диагноз "ботулизм".

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"Несмотря на усилия врачей, один из поступивших, 20-летний мужчина, скончался. Еще четверо находятся в реанимации", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Один из выживших в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, все пятеро накануне во время обеда в доме одного из пострадавших съели консервированные томаты, приготовленные в домашних условиях.

Теги:
Самарканд, Узбекистан, пищевое отравление, отравление



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