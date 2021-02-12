Пять человек отравились томатами в Самаркандской области, один из них скончался

По предварительным данным, все пятеро накануне во время обеда в доме одного из пострадавших съели консервированные помидоры, приготовленные в домашних условиях.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Самаркандской области пять человек отравились консервированными томатами, один из них скончался. Об этом сообщили в региональном управлении здравоохранения.

По данным пресс-службы, 7 февраля в инфекционное отделение Булунгурского районного медицинского объединения поступили пять человек с признаками пищевого отравления, в больнице им поставили диагноз "ботулизм".

"Несмотря на усилия врачей, один из поступивших, 20-летний мужчина, скончался. Еще четверо находятся в реанимации", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Один из выживших в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, все пятеро накануне во время обеда в доме одного из пострадавших съели консервированные томаты, приготовленные в домашних условиях.