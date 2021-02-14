Пожарные спасли мужчину из пылающего дома

Внутри пылающего строения оказался хозяин дома. Пожарные вызволили мужчину из задымленной комнаты. Он был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Сегодня ночью в городе Бекабаде в Ташобласти произошел пожар. Загорелся один из домов на улице Металлург, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сигнал в Бекабадский городской отдел ЧС поступил в 00:23. Спасатели прибыли на место уже через семь минут. Два пожарно-спасательных экипажа приступили к тушению огня.

Внутри пылающего строения оказался хозяин дома. Пожарные вызволили мужчину из задымленной комнаты. Он был госпитализирован. Пожар был полностью потушен в 00:46.

От огня пострадала кухня дома площадью 15 кв.м.

В настоящее время выясняются причины возгорания и размер ущерба.