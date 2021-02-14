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Тушение пожара

Пожарные спасли мужчину из пылающего дома

© Sputnik / Наталья Горшкова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210214/15998049/Pozharnye-spasli-muzhchinu-iz-pylayuschego-doma.html

Внутри пылающего строения оказался хозяин дома. Пожарные вызволили мужчину из задымленной комнаты. Он был госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Сегодня ночью в городе Бекабаде в Ташобласти произошел пожар. Загорелся один из домов на улице Металлург, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сигнал в Бекабадский городской отдел ЧС поступил в 00:23. Спасатели прибыли на место уже через семь минут. Два пожарно-спасательных экипажа приступили к тушению огня.

Внутри пылающего строения оказался хозяин дома. Пожарные вызволили мужчину из задымленной комнаты. Он был госпитализирован. Пожар был полностью потушен в 00:46.

От огня пострадала кухня дома площадью 15 кв.м.

В настоящее время выясняются причины возгорания и размер ущерба. 

Теги:
Ташкентская область, МЧС, тушение пожара, пожарные, пожар



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