Житель Сурхандарьи шантажировал замужнюю женщину интимным видео

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Сурхандарьинской области задержали мужчину, который шантажировал замужнюю женщину интимным видео. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, днем 4 февраля 40-летняя Надира Б. обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором попросила принять меры в отношении 31-летнего Бахрома У. Мужчина грозился опубликовать в соцсетях ролик, "позорящий ее честь и достоинство", а также отправить это видео супругу Надиры Б., который сейчас находится на заработках в России.

В обмен на молчание шантажист требовал 500 долларов.

Бохрома У. задержали с поличным — в момент получения от потерпевшей 5,2 миллиона сумов.

Следственный отдел при УКД ОВД Денауского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК РУз. Идет предварительное следствие.