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Житель Сурхандарьи шантажировал замужнюю женщину интимным видео

CC0 / Unsplash / Adem AY
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210215/16006333/Zhitel-Surkhandari-shantazhiroval-zamuzhnyuyu-zhenschinu-intimnym-video.html

Злоумышленника "взяли" во время получения денег. Возбуждено уголовное дело, идет предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Сурхандарьинской области задержали мужчину, который шантажировал замужнюю женщину интимным видео. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Американская валюта в конверте
© CC BY 2.0 / Chris Potter / A Generous Tip
Житель Ташкента шантажировал знакомую и вымогал у нее деньги
По данным пресс-службы, днем 4 февраля 40-летняя Надира Б. обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором попросила принять меры в отношении 31-летнего Бахрома У. Мужчина грозился опубликовать в соцсетях ролик, "позорящий ее честь и достоинство", а также отправить это видео супругу Надиры Б., который сейчас находится на заработках в России.

В обмен на молчание шантажист требовал 500 долларов.

Бохрома У. задержали с поличным — в момент получения от потерпевшей 5,2 миллиона сумов. 

Следственный отдел при УКД ОВД Денауского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК РУз. Идет предварительное следствие.

Теги:
уголовное дело, Узбекистан, Сурхандарьинская область, Видео, шантаж



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