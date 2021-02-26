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Контрабандисты проглотили капсулы с наркотиками, чтобы ввезти их в Узбекистан

Пресс-служба ГТК Узбекистана
Происшествия
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С помощью сканирующего оборудования для досмотра при пересечении границы в брюшной полости одного из пассажиров были замечены инородные предметы.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета остановили группу людей, которые намеревались ввезти наркотики в Узбекистан. Для этого они прибегли к наиболее изощренному способу маскировки запрещенного вещества — использовали самих себя в качестве "живых контейнеров".

Пресс-служба ГТК Узбекистана
Задержаны граждане, пытавшиеся провести более 1,5 кг наркотиков внутри себя

Детали преступления рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета. В частности, на пограничном таможенном посту "Айритом" в Сурхандарьинской области задержали гражданина Афганистана. С помощью сканирующего оборудования для досмотра пассажиров в его брюшной полости были замечены инородные предметы.

В результате проведенного обследования у мужчины было изъято 44 капсулы, содержавшие 430 граммов опиума.

Сотрудники ГТК провели оперативное мероприятие для установления других причастных лиц, в итоге задержали еще двоих гражданин. В общей сложности у них было обнаружено 65 герметичных капсул, содержавших 1 242,22 грамма гашиша.

Оперативное мероприятие продолжилось в Ташкенте — в одной из гостиниц задержали гражданина, которому и предназначались эти капсулы.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз, ведется следствие.

Теги:
наркотики, контрабанда, Государственный таможенный комитет, таможенники



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