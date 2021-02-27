Пожар в столичном кафе: пострадали люди

Кафе загорелось ночью, спасатели прибыли через считанные минуты, однако огонь сильно повредил конструкции крыши и само помещение.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В ночь с 26 на 27 февраля в Чиланзарском районе столицы загорелось кафе "Шовотландия". Огонь быстро охватил здание, кто-то успел позвонить в пожарную службу УЧС.

Звонок поступил в 3:51 по местному времени и в 4:11 возгорание было локализовано, а в 4:37 полностью устранено.

Огонь сильно повредил конструкции крыши и само помещение кафе. В МЧС проинформировали о наличии жертв пожара, но не уточнили их количество.

На место происшествия прибыли руководители УЧС, ГУВД, прокуратуры Ташкента, специалисты сферы здравоохранения, коммунальных и других служб.

На данный момент, ведется предварительное следствие.