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В Намангане произошел пожар в жилом доме - фото

Пожар в столичном кафе: пострадали люди

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210227/16088096/Pozhar-v-stolichnom-kafe-postradali-lyudi.html

Кафе загорелось ночью, спасатели прибыли через считанные минуты, однако огонь сильно повредил конструкции крыши и само помещение.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В ночь с 26 на 27 февраля в Чиланзарском районе столицы загорелось кафе "Шовотландия". Огонь быстро охватил здание, кто-то успел позвонить в пожарную службу УЧС.

Звонок поступил в 3:51 по местному времени и в 4:11 возгорание было локализовано, а в 4:37 полностью устранено.

Огонь сильно повредил конструкции крыши и само помещение кафе. В МЧС проинформировали о наличии жертв пожара, но не уточнили их количество.

На место происшествия прибыли руководители УЧС, ГУВД, прокуратуры Ташкента, специалисты сферы здравоохранения, коммунальных и других служб.

На данный момент, ведется предварительное следствие.

Теги:
кафе, МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожарные, пожар



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