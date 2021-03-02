01:50 03 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Двери СИЗО

Убийство семьи под Нижним Новгородом: адвокат обвиняемого назвала причину

Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
Получить короткую ссылку
285 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20210302/16114552/Ubiystvo-semi-pod-Nizhnim-Novgorodom-advokat-obvinyaemogo-nazvala-prichinu.html

Двадцать восьмого февраля в поселке Кудьма были зарезаны четыре человека — мужчина, две женщины и шестилетний мальчик.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Обвиняемый в жестокой расправе над семьей их четырех человек, среди которых был ребенок, в поселке под Нижним Новгородом, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

© Foto : Pixabay /Pexels
Зверское убийство семьи в Нижегородской области: под подозрением — мигранты
По данным РИА Новости, обвиняемый — гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров. Мужчине 26 лет.

Его заключили под стражу до 27 апреля 2021 года включительно.

Следствие настаивало на этой мере пресечения, поскольку обвиняемый — гражданин другого государства и, будучи на свободе, может скрыться.

Сам Амиров заявил, что не возражает против заключения под стражу, поскольку опасается за свою жизнь и здоровье.

По словам адвоката мужчины, причиной трагедии стало то, что ее подзащитный "долгое время находился в тяжелой психотравмирующей ситуации": ему якобы мало платили и не отдавали паспорт, чтобы можно было уехать.

Следователь заявил, что Амиров подробно рассказал о происходившем.

Версия следствия

Подозреваемый, бывший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, 28 февраля из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме — на его 63-летнюю супругу.

Подозреваемый в убийстве семьи из 4-х человек доставлен в СУ СК России по Нижегородской области
СК РФ
Подозреваемый в убийстве семьи узбекистанец на допросе — видео СК
После этого он убил их 41-летнюю дочь и ее шестилетнего сына. Затем, похитив крупную сумму денег и ценности, скрылся.

Мужчину задержали во Владимирской области вечером 28 февраля, на следующий день его доставили в Нижний Новгород. По данным следователей, скрыться Амирову помог его знакомый. С ним тоже работают сотрудники СК.

В момент нападения на семью дома не было отца семейства (находился в другом регионе) и его 14-летней дочери (была на занятиях). Они остались в живых.

Теги:
Видео, Следственный комитет РФ, уголовное дело, узбекистанец, Убийство, Россия, Нижний Новгород



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео
Лавров и Камилов о том, когда возобновится трудовая миграция в РФ — видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться