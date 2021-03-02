Убийство семьи под Нижним Новгородом: адвокат обвиняемого назвала причину

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Обвиняемый в жестокой расправе над семьей их четырех человек, среди которых был ребенок, в поселке под Нижним Новгородом, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.
Его заключили под стражу до 27 апреля 2021 года включительно.
Следствие настаивало на этой мере пресечения, поскольку обвиняемый — гражданин другого государства и, будучи на свободе, может скрыться.
Сам Амиров заявил, что не возражает против заключения под стражу, поскольку опасается за свою жизнь и здоровье.
По словам адвоката мужчины, причиной трагедии стало то, что ее подзащитный "долгое время находился в тяжелой психотравмирующей ситуации": ему якобы мало платили и не отдавали паспорт, чтобы можно было уехать.
Следователь заявил, что Амиров подробно рассказал о происходившем.
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Подозреваемый, бывший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода, 28 февраля из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме — на его 63-летнюю супругу.
Мужчину задержали во Владимирской области вечером 28 февраля, на следующий день его доставили в Нижний Новгород. По данным следователей, скрыться Амирову помог его знакомый. С ним тоже работают сотрудники СК.В момент нападения на семью дома не было отца семейства (находился в другом регионе) и его 14-летней дочери (была на занятиях). Они остались в живых.