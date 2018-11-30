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В каких странах самый быстрый и медленный Интернет

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Время ожидания загрузки видео в разных странах
© Sputnik / / Данияр Асылбек уулу

В рейтинг скорости интернета Speedtest Global Index попали 124 государства.

В опубликованном рейтинге скорости интернета Speedtest Global Index за октябрь 2018 года Узбекистан занял 110 место.

 

В конце 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить скорость интернета в стране в 2,5 раза. Сейчас над этим вопросом работают более 20 иностранных специалистов. В начале 2018 года республика получала доступ всего через два международных узла, они работали на пределе, практически достигнув пика производительности.

Сотрудник в офисе российской интернет-компании Яндекс в темное время суток
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Узбектелеком" разъяснил, как будет увеличивать скорость интернета
За минувшие 10 месяцев сотрудники "Узбектелекома" закупили необходимое оборудование и провели спектр работ по расширению пропускной способности внешнего канала и увеличению скорости доступа к интернету для операторов, провайдеров и конечных пользователей.

Как обстоят дела со скоростью доступа в интернет в разных странах, смотрите в инфографике Sputnik Таджикистан.




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Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный Интернет

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