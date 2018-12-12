Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Всего 20 компаний в Узбекистане совокупно обеспечивают более трети всех налоговых поступлений в бюджет страны.
Список самых крупных компаний-налогоплательщиков в республике – в инфографике Sputnik Узбекистан.
Всего 20 компаний в Узбекистане совокупно обеспечивают более трети всех налоговых поступлений в бюджет страны.
Участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения могли выбрать из списка стран СНГ не более трех государств, которые они могли бы назвать самыми стабильными и успешными.
Невидимые ядовитые частицы пробивают иммунную систему организма, атакуют сердце, мозг и легкие.
В рейтинг скорости интернета Speedtest Global Index попали 124 государства.
В будущем году бюджет страны будет дефицитным — расходы почти на 4,5 триллиона сумов превысят доходы казны. Около половины всех средств направят на социальную сферу, второй по значимости статьей расходов станет экономика.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал темпы застройки Туркестана.
Нацбанк Кыргызстана заявил, что не выпускал купюру с изображением Чингиза Айтматова, о которой пишут в соцсетях.
Боевики ИГ ведут активную антироссийскую пропаганду в Таджикистане, заявил афганский парламентарий.
О том, как политические отношения между Москвой и Баку отражаются на экономическом сотрудничестве, рассказали в парламенте Азербайджана.
Самолет TУ-154M, на котором летал президент Беларуси Александр Лукашенко, выставили на торги.
О том, как в Абхазии проходит "мандариновый сезон", и как республика намерена заполнить предновогодний зарубежный рынок - в материале Sputnik.
Суд отказался освобождать бывшего замминистра обороны Армении под залог в 41 тысячу долларов.
Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.
В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.
Sputnik рассказывает о том, какие профессии наиболее востребованы сегодня в Молдове.
Государственное почтовое предприятие Эстонии Omniva признало серьезные проблемы с доставкой декабрьских посылок жителям страны.
Более 60 тысяч жителей Южной Осетии остались без электроснабжения из-за аварии на участке ЛЭП "Северный Портал – Дзау".
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал темпы застройки Туркестана.
Нацбанк Кыргызстана заявил, что не выпускал купюру с изображением Чингиза Айтматова, о которой пишут в соцсетях.
Боевики ИГ ведут активную антироссийскую пропаганду в Таджикистане, заявил афганский парламентарий.