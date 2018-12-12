20:35 12 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Инфографика

Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Получить короткую ссылку
10910

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik

Список самых крупных компаний-налогоплательщиков в республике – в инфографике Sputnik Узбекистан.

Всего 20 компаний в Узбекистане совокупно обеспечивают более трети всех налоговых поступлений в бюджет страны.




Еще инфографика

  • Как россияне относятся к Узбекистану
    Последнее обновление: 18:26 08.12.2018
    18:26 08.12.2018

    Что думают об Узбекистане россияне

    Участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения могли выбрать из списка стран СНГ не более трех государств, которые они могли бы назвать самыми стабильными и успешными.

    956
  • Загрязнение воздуха
    Последнее обновление: 20:10 05.12.2018
    20:10 05.12.2018

    Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

    Невидимые ядовитые частицы пробивают иммунную систему организма, атакуют сердце, мозг и легкие.

    211
  • Время ожидания загрузки видео в разных странах
    Последнее обновление: 20:08 30.11.2018
    20:08 30.11.2018

    В каких странах самый быстрый и медленный интернет

    В рейтинг скорости интернета Speedtest Global Index попали 124 государства.

    748
  • Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
    Последнее обновление: 12:44 27.11.2018
    12:44 27.11.2018

    На что потратят бюджет Узбекистана

    В будущем году бюджет страны будет дефицитным — расходы почти на 4,5 триллиона сумов превысят доходы казны. Около половины всех средств направят на социальную сферу, второй по значимости статьей расходов станет экономика.

    550

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Манвел Григорян
    Будет сидеть!

    Суд отказался освобождать бывшего замминистра обороны Армении под залог в 41 тысячу долларов.

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054