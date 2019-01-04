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Расписание матчей Кубка Азии-2019

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Расписание матчей Кубка Азии-2019
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Кубок Азии пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.

Сборная Узбекистана попала в группу F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.

Полное расписание турнира смотрите в инфографике Sputnik.

Теги:
ОАЭ, футбол, Узбекистан



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Расписание матчей Кубка Азии-2019

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