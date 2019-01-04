Расписание матчей Кубка Азии-2019

Сборная Узбекистана попала в группу F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.
Полное расписание турнира смотрите в инфографике Sputnik.
Кубок Азии пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.
Сборная Узбекистана попала в группу F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.
Полное расписание турнира смотрите в инфографике Sputnik.
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