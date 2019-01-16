15:37 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Инфографика

Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Получить короткую ссылку
12021

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития. Смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан, какие этапы запланированы правительством для привлечения прямых иностранных инвестиций.

В 2019 году инвестиции в экономику Узбекистана должны вырасти на 16% - до 17 миллиардов долларов. Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил в ходе ежегодного послания палатам парламента.

Шавкат Мирзиёев провел совещание по развитию спорта
Пресс-служба президента Узбекистана
Инвестиции и поддержка: о чем Шавкат Мирзиёев говорил в новогоднем послании

За счет всех источников планируется освоить 138 триллионов сумов инвестиций, что на 16% больше в сравнении с 2018 годом, сказал глава государства.

При этом власти планируют в полтора раза увеличить размеры прямых иностранных инвестиций и довести их до 4,1-4,2 миллиарда долларов. Также введут в строй 142 современных предприятия.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев назвал инвестиции "драйвером роста экономики", который способствует развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и квалифицированных специалистов.




Еще инфографика

  • Последнее обновление: 18:00 10.01.2019
    18:00 10.01.2019

    Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

    В Ташкенте на пересечении улиц Ахангаран и Паркент возводится первая в стране трехуровневая транспортная развязка.

    691
  • Расписание и результаты матчей Кубка Азии
    Последнее обновление: 18:38 04.01.2019
    18:38 04.01.2019

    Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

    Кубок Азии пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.

    1471
  • Последнее обновление: 15:54 01.01.2019
    15:54 01.01.2019

    Как уберечься на скользкой дороге

    Каждую зиму возрастает травмоопасность для пешеходов из-за снегопадов и гололеда, поэтому следует придерживаться основных правил техники безопасности, чтобы уберечь свое здоровье от различного рода травм на дорогах.

    590
  • Двенадцать дней счастья
    Последнее обновление: 15:42 28.12.2018
    15:42 28.12.2018

    Сколько отдыхаем в 2019 году

    Календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями расскажет, как узбекистанцы будут отдыхать в грядущем году.

    881

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Сильный телом и духом: история паралимпийца Виктора Кочкина
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054