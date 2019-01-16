Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

В 2019 году инвестиции в экономику Узбекистана должны вырасти на 16% - до 17 миллиардов долларов. Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил в ходе ежегодного послания палатам парламента.
За счет всех источников планируется освоить 138 триллионов сумов инвестиций, что на 16% больше в сравнении с 2018 годом, сказал глава государства.
При этом власти планируют в полтора раза увеличить размеры прямых иностранных инвестиций и довести их до 4,1-4,2 миллиарда долларов. Также введут в строй 142 современных предприятия.
Ранее сообщалось, что Мирзиёев назвал инвестиции "драйвером роста экономики", который способствует развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и квалифицированных специалистов.