Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития. Смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан, какие этапы запланированы правительством для привлечения прямых иностранных инвестиций.

В 2019 году инвестиции в экономику Узбекистана должны вырасти на 16% - до 17 миллиардов долларов. Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил в ходе ежегодного послания палатам парламента.

Пресс-служба президента Узбекистана Инвестиции и поддержка: о чем Шавкат Мирзиёев говорил в новогоднем послании

За счет всех источников планируется освоить 138 триллионов сумов инвестиций, что на 16% больше в сравнении с 2018 годом, сказал глава государства.

При этом власти планируют в полтора раза увеличить размеры прямых иностранных инвестиций и довести их до 4,1-4,2 миллиарда долларов. Также введут в строй 142 современных предприятия.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев назвал инвестиции "драйвером роста экономики", который способствует развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и квалифицированных специалистов.