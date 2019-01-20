Сколько школьников в Узбекистане

Как известно, школьное образование, являющееся началом непрерывного образования, играет важную роль в развитии детей и подготовке к взрослой жизни.

В Узбекистане 5,2 миллиона детей учатся по программе средней школы. В Узбекистане 9356 обычных школ, 335 государственных специализированных школ и 37 негосударственных образовательных учреждений. Из них: 50 специализированных школ и школ-интернатов для детей с недостатками умственного развития, 35 специализированных школ для детей-инвалидов, 21 школа санаторного типа для детей со сколиозом и 9 школ для детей со сколиозом, и 2 школы для детей с особо трудными условиями воспитания.

Всего 10077 детей с недостатками физического или умственного развития находятся на домашнем обучении и нуждаются в длительном лечении.

Также в Узбекистане 19 домов милосердия для сирот и 3 детских городка для сирот.