Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Мусульманских праздников немало, но основными считаются Ураза Байрам и Курбан Байрам.
Какие дни будут особенно важными для мусульман в 2019 году, смотрите в инфографике Sputnik.
Мусульманские праздники отмечаются в строгом соответствии с лунным календарем, который короче солнечного на 10-11 суток.
Мусульманских праздников немало, но основными считаются Ураза Байрам и Курбан Байрам.
Какие дни будут особенно важными для мусульман в 2019 году, смотрите в инфографике Sputnik.
В январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Германию. Итогом визита стали свыше 80 подписанных договоров.
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