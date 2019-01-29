18:20 29 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Инфографика

Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Получить короткую ссылку
121 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Мусульманский календарь на 2019
Sputnik / Данияр Асылбек уулу

Мусульманские праздники отмечаются в строгом соответствии с лунным календарем, который короче солнечного на 10-11 суток.

Мусульманских праздников немало, но основными считаются Ураза Байрам и Курбан Байрам.

Какие дни будут особенно важными для мусульман в 2019 году, смотрите в инфографике Sputnik.




Еще инфографика

  • Отношения Германии и Узбекистана - 2019 года
    Последнее обновление: 17:30 24.01.2019
    17:30 24.01.2019

    Что связывает Германию и Узбекистан

    В январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Германию. Итогом визита стали свыше 80 подписанных договоров.

    1987
  • Последнее обновление: 17:02 23.01.2019
    17:02 23.01.2019

    Как получить загранпаспорт в Узбекистане

    С 1 января 2019 года в Узбекистане ввели загранпаспорта. Как стать обладателем заветного документа, смотрите в инфографике Sputnik.

    4212
  • Последнее обновление: 13:32 20.01.2019
    13:32 20.01.2019

    Школьная система в Узбекистане

    В Узбекистане 5,2 миллиона детей учатся по программе средней школы.

    534
  • Последнее обновление: 12:28 16.01.2019
    12:28 16.01.2019

    Сколько иностранцы вложат в Узбекистан

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития. Смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан, какие этапы запланированы правительством для привлечения прямых иностранных инвестиций.

    587

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Странное природное явление удалось снять на видео жителю Нового Южного Уэльса – так называемое стаканное облако, вращающееся вокруг своей оси.
Загадочный объект: крутящееся облако зафиксировали в Австралии - видео
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054