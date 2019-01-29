Календарь мусульманских праздников на 2019 год

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Похолодание и лавинная опасность ждут узбекистанцев к началу февраля На погоду в Узбекистане будет влиять прохладная воздушная масса, пришедшая с районов Каспийского моря. 275

Ветеранам поможет весь Узбекистан Предполагается, что теперь акции, объявленные в Узбекистане по случаю "Дня защитников Родины", будут продолжены в связи с днем вывода войск СССР из Афганистана. 16