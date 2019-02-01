Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Министерство труда и занятости Узбекистана обнародовало статистику по уровню безработицы за 2018 год. Помимо среднего показателя по республике указаны регионы с наибольшим и наименьшим числом официально не трудоустроенных.

По данным министерства, в Узбекистане уровень безработицы оставил 9,3% среди экономически активного населения, при этом 15,1% молодых людей официально признаны не трудоустроенными.

Лидерами по количеству безработных в республике стали Ферганская, Самаркандская и Кашкадарьинская области - 9,7%, в то время как в столице страны - Ташкенте - работу не могут найти лишь 7,9% жителей.

В специальные государственные органы по трудоустройству в минувшем году обратились свыше 600 тысяч узбекистанцев, 40% от их числа получили работу.

Подробную статистику по безработице в республике смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.