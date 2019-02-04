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Плюсы отказа от курения: как изменится ваш организм

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Отказ от курения становится причиной серьезных изменений в организме. Подробности – в инфографике Sputnik.

Табакокурение вызывает зависимость организма от никотина, равнозначную зависимости от наркотиков. Никотин включается в обмен веществ, поэтому бросить курить так трудно. Однако людей, навсегда отказавшихся от курения, очень много. На их примере мы видим, что побороть эту вредную привычку – вполне реально.

Участник на специализированной выставке vape-индустрии, фото из архива
© Sputnik / Aleksandr Vilf
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В зависимости от стажа процесс избавления от привычки у каждого человека может проходить по-разному. Однако все курильщики проходят через несколько стадий очищения организма и приспособления к жизни без никотина.

Если отказаться от курения, положительные перемены в организме начнутся практически сразу. Уже через восемь часов придет в норму уровень кислорода в крови, а через два дня из организма выйдет весь никотин.

Источник - Sputnik Беларусь.




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