Плюсы отказа от курения: как изменится ваш организм

Табакокурение вызывает зависимость организма от никотина, равнозначную зависимости от наркотиков. Никотин включается в обмен веществ, поэтому бросить курить так трудно. Однако людей, навсегда отказавшихся от курения, очень много. На их примере мы видим, что побороть эту вредную привычку – вполне реально.

© Sputnik / Aleksandr Vilf Дым под запретом: вступили в силу ограничения курения вейпов и кальянов

В зависимости от стажа процесс избавления от привычки у каждого человека может проходить по-разному. Однако все курильщики проходят через несколько стадий очищения организма и приспособления к жизни без никотина.

Если отказаться от курения, положительные перемены в организме начнутся практически сразу. Уже через восемь часов придет в норму уровень кислорода в крови, а через два дня из организма выйдет весь никотин.

Источник - Sputnik Беларусь.