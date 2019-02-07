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Не только война: как и чем живет современный Афганистан

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Sputnik Узбекистан

Афганистан постепенно восстанавливается после многих лет конфликта. Благодаря международной помощи экономика страны начинает постепенно расти, а продолжительность жизни увеличиваться.

Смотрите в нашей инфографике, что собой представляет южный сосед Узбекистана.




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