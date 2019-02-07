Не только война: как и чем живет современный Афганистан

Смотрите в нашей инфографике, что собой представляет южный сосед Узбекистана.
Афганистан постепенно восстанавливается после многих лет конфликта. Благодаря международной помощи экономика страны начинает постепенно расти, а продолжительность жизни увеличиваться.
Смотрите в нашей инфографике, что собой представляет южный сосед Узбекистана.
Отказ от курения становится причиной серьезных изменений в организме. Подробности – в инфографике Sputnik.
Министерство труда и занятости Узбекистана обнародовало статистику по уровню безработицы за 2018 год. Помимо среднего показателя по республике указаны регионы с наибольшим и наименьшим числом официально не трудоустроенных.
Мусульманские праздники отмечаются в строгом соответствии с лунным календарем, который короче солнечного на 10-11 суток.
В январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Германию. Итогом визита стали свыше 80 подписанных договоров.
С 2007 года в Узбекистане запрещены игорные заведения, однако власти страны готовы рассмотреть предложение инвесторов.
В Узбекистане опубликованы данные по 53 таможенным постам.
В первом заседании Совета иностранных инвесторов ожидается участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти.