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Угроза "белой смерти": производство наркотиков в Афганистане

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Наркотики из Афганистана
© Sputnik /

Афганистан остается главным источником глобальной наркотической угрозы в мире.

Из всего выращенного в мире опиумного мака 90% приходится именно на Афганистан.

Площадь посевов опиумного мака в Афганистане достигает 69%.

Эти и другие факты о производстве наркотиков в Афганистане - в инфографике Sputnik. 




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Угроза "белой смерти": производство наркотиков в Афганистане

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