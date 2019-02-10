Угроза "белой смерти": производство наркотиков в Афганистане

Из всего выращенного в мире опиумного мака 90% приходится именно на Афганистан.
Площадь посевов опиумного мака в Афганистане достигает 69%.
Эти и другие факты о производстве наркотиков в Афганистане - в инфографике Sputnik.
Афганистан остается главным источником глобальной наркотической угрозы в мире.
Из всего выращенного в мире опиумного мака 90% приходится именно на Афганистан.
Площадь посевов опиумного мака в Афганистане достигает 69%.
Эти и другие факты о производстве наркотиков в Афганистане - в инфографике Sputnik.
Афганистан постепенно восстанавливается после многих лет конфликта. Благодаря международной помощи экономика страны начинает постепенно расти, а продолжительность жизни увеличиваться.
Отказ от курения становится причиной серьезных изменений в организме. Подробности – в инфографике Sputnik.
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