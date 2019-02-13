Правительство Узбекистана намерено к 2025 году войти в двадцатку лучших стран в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации "Ведение бизнеса".

В рейтинге Doing Business-2019 Узбекистан снизил свои позиции на два пункта и занял 76-е место. Тем не менее республика стала лидером среди стран Европы и Центральной Азии по темпам улучшения условий ведения бизнеса.

Сейчас власти республики планируют усилить позицию страны в рейтинге благодаря упрощению с 1 марта ряда процедур для бизнесменов. В числе нововведений - банки могут дистанционно открывать банковские счета юридическим лицам.

Как открыть свой бизнес в Узбекистане, смотрите в инфографике Sputnik.