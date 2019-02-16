Животные на дороге, или Как избежать опасной встречи

ДТП с дикими животными ежегодно уносят человеческие жизни и приводят к сильнейшим повреждениям автомобилей. Как избежать столкновения с животными и что делать, если инцидент все-таки произошел, - смотрите в инфографике.

Осенью число аварий с участием диких животных многократно возрастает. В это время года водителям нужно быть особенно внимательными и готовыми к появлению нежданных гостей на дорогах. Осенью лесные обитатели становятся чрезвычайно активными из-за сезонных миграций и поисков корма в преддверии холодов.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области Виновата корова: в Астрахани узбекистанец погиб в ДТП

Агентство Sputnik Эстония подготовило инфографику, в которой рассказывает, как избежать столкновения с диким животным, и что делать, если это произошло.

Ранее мы писали о трагическом ДТП, которое произошло в Астрахани. На трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь водитель (уроженец Казахстана) случайно наехал на корову. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia, в которой находился узбекистанец. В результате оба водителя погибли.