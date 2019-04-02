Ташкентское метро: где и когда появятся новые станции

О том, как ведутся строительные работы, где пройдут новые линии и когда их можно будет начать эксплуатировать, – инфографика Sputnik Узбекистан.
В настоящее время в строительстве метрополитена Ташкента реализуются три проекта – это ветки надземной линии метро в Сергелийском и Яшнабадском районах и продление подземной линии метро на Юнусабадской линии.
О том, как ведутся строительные работы, где пройдут новые линии и когда их можно будет начать эксплуатировать, – инфографика Sputnik Узбекистан.
Молодые люди нередко жалуются на невозможность найти свою вторую половинку, а барышни, напротив, томительно ждут своего принца.
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В канун выборов президента Украины несколько социологических служб страны выяснили мнение общественности.
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