Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

В скромном по меркам того времени гареме великого правителя было 18 жен и всего около двадцати наложниц. Некоторые из спутниц Амира Темура оставили след в истории, подарив ему сыновей, а одна из жен сделала своего любимого Гурганом.

Ко дню рождения любимого и почитаемого узбекистанцами политического деятеля и полководца Амира Темура, также известного как Тамерлан, Sputnik решил вспомнить тех, без кого, вероятно, величайший из завоевателей не смог бы оставить такой значительный след в истории. Речь идет о женах и наложницах Амира Темура, который принял титул Гургана лишь после женитьбы на правнучке Чингизхана Сарай-Мульк-Ханум.

Гарем талантливого и дальновидного правителя был сравнительно небольшим — всего 21 наложница. Действительно, во время правления Амира Темура ханы могли содержать до тысячи наложниц, однако Великий Император не увидел в этом необходимости. На сэкономленные средства строились многочисленные библиотеки и школы.

Решение Амира Темура свидетельствует об убежденности, что правитель должен больше заботиться о нуждах своего народа, а не о наслаждениях и приятной жизни. Примеру своего великого потомка последовали дальнейшие правители.

День рождения полководца отмечается в Узбекистане 9 апреля. В этом году Амиру Темуру исполняется 683 года.