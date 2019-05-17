Чем занимались пророки, упомянутые в Коране

Жизнь 28 пророков описана в священной книге мусульман - Коране. Среди них были и пастухи, и ткачи, и рыбаки.
В инфографике Sputnik Азербайджан, посвященной месяцу Рамазан, можно узнать, кем каждый из них работал.
По разным преданиям в период от Адама до пророка Мухаммеда жили от 124 тысяч до 224 тысяч пророк, но не о каждом известно, кем они были.
Жизнь 28 пророков описана в священной книге мусульман - Коране. Среди них были и пастухи, и ткачи, и рыбаки.
В инфографике Sputnik Азербайджан, посвященной месяцу Рамазан, можно узнать, кем каждый из них работал.
Частные предприниматели с 1 марта 2019 года могут законно добывать в Узбекистане драгоценные металлы, в том числе золото, редкоземельные металлы и драгоценные камни. Смотрите в инфографике, какие аспекты следует при этом учитывать.
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