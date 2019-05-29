Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

В последней декаде девятого месяца Рамадан, в одну из нечетных ночей верующие находятся в ожидании Ночи аль-Кадр.

Ночь Предопределения Лейлят аль-Кадр – одна из самых важных ночей в году и особенно в месяц Рамадан, так как в эту ночь Всевышний предрекает судьбу человека на год вперед.

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Считается, что в ночь аль-Кадр с неба спускаются ангелы, чтобы лучше расслышать молитвы людей. Именно поэтому в Ночь Предопределения принято просить прощения у Всевышнего за совершенные грехи и читать Коран.

Провести эту ночь в молитвах для мусульманина означает получить награду за тысячу месяцев (83 года) поклонения.

Когда наступит Ночь аль-Кадр 2019

Точная дата наступления Ляйлятуль-кадр не определена. Однако есть данные, позволяющие вычислить ее. Так, Ночь Предопределения празднуется в последнюю декаду священного месяца Рамадан, в нечетную ночь - 21, 23, 25, 27 или 29 по счету. Чаще всего Ночь аль-Кадр выпадает на ночь перед 27-м днем.

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В 2019 году Ночь аль-кадр наступит 31 мая.

Ее можно определить по нескольким признакам. Данная ночь очень тихая и спокойная. Нет сильного ветра, холодного дождя. Прекрасно видны звезды на чистом ночном небе, не холодно и не жарко.

Рассвет будет мягким. Солнце после ночи взойдет без лучей, будет виден сам диск звездного светила.

Как следует встретить Ляйлятуль-кадр

Так как эту ночь жалко тратить на сон, то лучше не спать, а читать до самого рассвета Коран и молиться всей душой.

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Важно настроиться на хорошее, показать истинное смирение и отдать свою жизнь на волю Всевышнего. Усердно молящиеся могут рассчитывать на то, что их мольбы будут услышаны и самые заветные желания осуществлены.

Что нельзя делать в священную ночь

В Ляйлятуль-кадр ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, предаваться развлечениям, лгать, ссориться и сплетничать.

По традиции спать нельзя, но если все же у вас закрываются глаза или вы сильно устали, по правилам нужно продержаться в бодром состоянии до рассвета и прочитать два раза намаз.

Источник: Sputnik Таджикистан