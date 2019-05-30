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Случаи притеснения российских СМИ и журналистов в Балтии

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Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии
Sputnik

Власти балтийских стран по-прежнему придерживаются антироссийской риторики и стремятся препятствовать работе российских СМИ.

Одно из последних событий по притеснению российских журналистов в Прибалтике связано с задержанием в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Его обыскали и допросили по прилете из Москвы. В частности, представители литовских властей интересовались работой редакции, источниками новостей и контактов, переворошили содержимое мобильного телефона.

Марат Касем
Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о подробностях задержания в Вильнюсе
По словам журналиста, с ним разговаривали с позиции силы, чтобы было ясно, "кто здесь правит балом, а кто должен защищаться".

В итоге журналисту объявили, что он представляет "угрозу национальной безопасности", и закрыли ему въезд в Литву на пять лет. Касему пришлось улететь в Ригу.

В Литве, Латвии и Эстонии притесняют не только подразделения агентства Sputnik, но и сотрудников других российских СМИ, а также тех иностранных журналистов, которые относятся к России нейтрально или положительно. 

Подробнее — в инфографике Sputnik Литва.

Теги:
Эстония, Латвия, Литва, Страны Балтии, журналистика, журналисты



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