Случаи притеснения российских СМИ и журналистов в Балтии

Одно из последних событий по притеснению российских журналистов в Прибалтике связано с задержанием в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Его обыскали и допросили по прилете из Москвы. В частности, представители литовских властей интересовались работой редакции, источниками новостей и контактов, переворошили содержимое мобильного телефона.

По словам журналиста, с ним разговаривали с позиции силы, чтобы было ясно, "кто здесь правит балом, а кто должен защищаться".

В итоге журналисту объявили, что он представляет "угрозу национальной безопасности", и закрыли ему въезд в Литву на пять лет. Касему пришлось улететь в Ригу.

В Литве, Латвии и Эстонии притесняют не только подразделения агентства Sputnik, но и сотрудников других российских СМИ, а также тех иностранных журналистов, которые относятся к России нейтрально или положительно.

Подробнее — в инфографике Sputnik Литва.