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Как устроить ребенка в школу - инструкция

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Порядок приема детей в школы Ташкента через центр госуслуг
© Центр правовой информации

В 2019-2020 учебном году подать документы для приема ребенка в школу можно через центр государственных услуг. Пока такая практика распространяется на 81 учебное заведение столицы, но в будущем станет доступна и для других регионов республики.

На портале Правовой информации Минюста Узбекистана размещена наглядная инфографика, которая расскажет, как устроить ребенка в школу через ЦГУ.

Набор осуществляется как по бесплатным основным квотам, так и по дополнительным - платным. Чтобы воспользоваться правом на бесплатное зачисление ребенка в школу необходимо, чтобы он имел местную прописку, был не младше семи лет (на момент до 31 декабря текущего года), а также прошел курс начального образования. 

Если эти критерии не выполнены, ребенка можно зачислить по дополнительным квотам - сбор составит не менее 10 минимальных размеров заработной платы (от 2 миллионов сумов).

Подробную инструкцию по подаче документов в школу через центры госуслуг смотрите в инфографике.

Теги:
Минюст Узбекистана, дети, школы, Узбекистан



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Порядок приема детей в школы Ташкента через центр госуслуг
Как устроить ребенка в школу - инструкция

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