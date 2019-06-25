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Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

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На сегодняшний день в Узбекистане все еще остаются граждане, не поменявшие паспорта старого образца на новые, биометрические.

ГУВД Ташкента предупредило, что паспорта старого образца станут недействительными на территории Узбекистана с 1 января 2020 года. Как рассказали в ведомстве, некоторые граждане в удаленных регионах страны до сих пор имеют  паспорт СССР.

Кто-то просто вел замкнутый образ жизни настолько, что не обращался никуда, где могли потребовать предъявить паспорт.

ГУВД Ташкента выявило более 30 человек, проживающих с паспортами СССР
Пресс-служба ГУВД Ташкента
ГУВД Ташкента выявило более 30 человек, проживающих с паспортами СССР
Чтобы обменять паспорт старого образца, нужно обратиться в подразделения миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента.

Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические в октябре 2011 года. Первоначально планировалось, что процесс завершится 31 декабря 2015 года, затем его продлевали дважды — сначала до 1 июля 2018 года, затем — до 31 декабря 2019 года.

Теги:
выдача гражданства, граждане, Узбекистан, Узбекистан, биометрический паспорт, паспортный контроль, загранпаспорт, биопаспорт, паспорт



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