19:34 28 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Инфографика

Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Получить короткую ссылку
97 0 0

Новости

Все новости
Все новости

Множество абитуриентов из Узбекистана каждый год пытаются поступить в высшие учебные заведения за рубежом. Sputnik Кыргызстан рассказал, сколько иностранных студентов и из каких стран обучается в республике.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан,  сегодня в КР учатся около 20 тысяч иностранных студентов, сообщили в Министерстве образования и науки. Большинство приезжают из Индии, Казахстана и Таджикистана, а всего в списке 64 страны.

Больше всего иностранцев в Ошском государственном университете и Международной высшей школе медицины в Бишкеке. Затем идут Азиатский медицинский институт и Кыргызско-Российский Славянский университет.

Стоимость обучения варьируется от 23 тысяч до 440 тысяч сомов. Некоторым иностранным студентам предоставляют бюджетные места.




Еще инфографика

  • Последнее обновление: 13:36 25.06.2019
    13:36 25.06.2019

    Сколько узбекистанцев не имеют биометрического паспорта

    На сегодняшний день в Узбекистане все еще остаются граждане, не поменявшие паспорта старого образца на новые, биометрические.

    494
  • Новые имена аэропортов в России
    Последнее обновление: 13:57 22.06.2019
    13:57 22.06.2019

    Какие имена присвоили аэропортам России

    В России 44 международных аэропорта получили имена выдающихся деятелей страны.

    203
  • Последнее обновление: 14:39 19.06.2019
    14:39 19.06.2019

    Рейтинг свободы СМИ - 2019

    Какое место занял Узбекистан ежегодном рейтинге свободы прессы в мире.

    384
  • Как защититься от жары
    Последнее обновление: 13:40 16.06.2019
    13:40 16.06.2019

    Жара: советы по выживанию

    Мы с нетерпением ждем лета, а когда оно наступает и приносит жару, хочется только одного — сидеть под кондиционером с мороженым в руке. Однако не все так просто — учеба, работа, дела. И, в конце концов, зачем вычеркивать из жизни несколько недель, а то и месяцев? Просто следуйте советам Sputnik, и будет вам счастье.

    492

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота по-советски: как одевались модницы времен хрущевской "оттепели" – фото
Просьба Трампа к Путину заставила смеяться весь зал - видео
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054