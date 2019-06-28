Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, сегодня в КР учатся около 20 тысяч иностранных студентов, сообщили в Министерстве образования и науки. Большинство приезжают из Индии, Казахстана и Таджикистана, а всего в списке 64 страны.
Больше всего иностранцев в Ошском государственном университете и Международной высшей школе медицины в Бишкеке. Затем идут Азиатский медицинский институт и Кыргызско-Российский Славянский университет.
Стоимость обучения варьируется от 23 тысяч до 440 тысяч сомов. Некоторым иностранным студентам предоставляют бюджетные места.