Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Множество абитуриентов из Узбекистана каждый год пытаются поступить в высшие учебные заведения за рубежом. Sputnik Кыргызстан рассказал, сколько иностранных студентов и из каких стран обучается в республике.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, сегодня в КР учатся около 20 тысяч иностранных студентов, сообщили в Министерстве образования и науки. Большинство приезжают из Индии, Казахстана и Таджикистана, а всего в списке 64 страны.

Больше всего иностранцев в Ошском государственном университете и Международной высшей школе медицины в Бишкеке. Затем идут Азиатский медицинский институт и Кыргызско-Российский Славянский университет.

Стоимость обучения варьируется от 23 тысяч до 440 тысяч сомов. Некоторым иностранным студентам предоставляют бюджетные места.