Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому

В жаркие дни многие приезжают на водоемы — позагорать и поплавать. Чтобы отдых не омрачился трагедией, изучите и постарайтесь запомнить несколько правил. Если у вас есть дети, стоит провести беседу и с ними.
Если вы увидели тонущего человека, придерживайтесь важных правил спасения, иначе сами можете оказаться жертвой трагедии. Не позволяйте хвататься за вас, лучше бросьте ему плавающий предмет — например, спасательный круг или кусок пенопласта. Если решили буксировать человека к берегу самостоятельно, подплывите к нему сзади, схватите за голову, волосы или под руку и тяните его к берегу.
Больше правил — в инфографике Sputnik.