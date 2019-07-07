Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому

В разгар купального сезона необходимо помнить правила поведения на воде, которые уберегут от трагедии вас и ваших соседей по пляжу.

В жаркие дни многие приезжают на водоемы — позагорать и поплавать. Чтобы отдых не омрачился трагедией, изучите и постарайтесь запомнить несколько правил. Если у вас есть дети, стоит провести беседу и с ними.

Не игнорируйте запреты на купание в отдельных местах — предупреждающие таблички появляются не зря. Помните: все правила безопасности написаны кровью и поэтому обязательны для исполнения. Не ныряйте в незнакомых местах, не купайтесь в темное время суток и в шторм. Поверьте, стихия все равно может оказаться сильнее.

Если вы увидели тонущего человека, придерживайтесь важных правил спасения, иначе сами можете оказаться жертвой трагедии. Не позволяйте хвататься за вас, лучше бросьте ему плавающий предмет — например, спасательный круг или кусок пенопласта. Если решили буксировать человека к берегу самостоятельно, подплывите к нему сзади, схватите за голову, волосы или под руку и тяните его к берегу.

Больше правил — в инфографике Sputnik.