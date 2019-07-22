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Как выбрать самый вкусный арбуз

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Как выбрать самый вкусный арбуз
© Sputnik /

Как должен выглядеть и продаваться настоящий сезонный арбуз? Смотрите советы по выбору вкусного лакомства в инфографике Sputnik.

Арбуз — настоящий символ лета. Конечно, продают эти сочные большие ягоды круглый год, но именно с конца июля и в начале августа начинается настоящий сезон. Однако при выборе арбуза легко ошибиться — взять неспелый или "накачанный" водой. Как не прогадать и выбрать самый вкусный арбуз? Sputnik подготовил инфографику на эту тему.

Интересно, что раньше августа не советуют покупать арбузы из Украины, России, стран Кавказа и Средней Азии, ведь они приезжают еще не спелыми и не такими сочными, как хотелось бы. Еще один совет: не берите сладость около загруженных дорог, так как арбуз хорошо впитывает из воздуха все вредные вещества.

Не забывайте, что вы вправе потребовать сертификат соответствия качества от производителя прямо у продавца. Можете попросить на рынке и о другой услуге — дать вам попробовать кусочек, чтобы определиться с выбором.

Теги:
еда, арбуз, арбуз, инфографика



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Как выбрать самый вкусный арбуз

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