Как выбрать самый вкусный арбуз

Арбуз — настоящий символ лета. Конечно, продают эти сочные большие ягоды круглый год, но именно с конца июля и в начале августа начинается настоящий сезон. Однако при выборе арбуза легко ошибиться — взять неспелый или "накачанный" водой. Как не прогадать и выбрать самый вкусный арбуз? Sputnik подготовил инфографику на эту тему.

Интересно, что раньше августа не советуют покупать арбузы из Украины, России, стран Кавказа и Средней Азии, ведь они приезжают еще не спелыми и не такими сочными, как хотелось бы. Еще один совет: не берите сладость около загруженных дорог, так как арбуз хорошо впитывает из воздуха все вредные вещества.

Не забывайте, что вы вправе потребовать сертификат соответствия качества от производителя прямо у продавца. Можете попросить на рынке и о другой услуге — дать вам попробовать кусочек, чтобы определиться с выбором.